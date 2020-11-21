Расчленивший мать мачете в Самаре может избежать тюрьмы

В Самаре 40-летний мужчина обезглавил с помощью мачете мать и изрезал до смерти отца. Как пишет «КП», вместо колонии, скорее всего, он отправится в больницу.

Трагедия произошла 31 августа. Жители дома на улице Ново-Садовой пожаловались на неприятный запах в одной из квартир. Правоохранители вскрыли дверь и увидели жуткую картину — тела изрезанного до смерти 85-летнего мужчины и его 72-летней супруги. У женщины были отрезаны голова и рука.

Под подозрение сразу попал сын погибших. Он конфликтовал с родителями, просил у них денег.

«Он шизофреник, проходил лечение в психиатрической клинике. Были у него проблемы и с наркотиками», – рассказал источник.

Сообщается, что злоумышленник скрылся с места событий, прихватив с собой порядка двух тысяч долларов из родительских накоплений. Его задержали в Петербурге. Мужчину этапировали в родной регион, где вскоре взяли под стражу.

У него выявлено психическое расстройство, он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в клинике. Решение об отправке злоумышленника в больницу будут принимать в Промышленном районном суде.