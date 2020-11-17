Пропавшую без вести в Тербунском районе 35-летнюю Олесю Александрову задушили

Во вторник, 17 ноября, в Липецкой области нашли тело пропавшей Олеси Александровой. На ее теле эксперты обнаружили следы насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Труп пропавшей 12 ноября женщины обнаружили на территории одного из домов в селе Дуброво Тербунского района. Спустя некоторое время правоохранительные органы установили, что к смерти 35-летней женщины причастен 27-летний мужчина.

— Между подозреваемым и пропавшей всегда были неприязненные отношения. А 12 ноября между ними произошел крупный конфликт. В результате мужчина задушил женщину и спрятал ее труп в надворную постройку. В настоящее время подозреваемый задержан. Он полностью признал свою вину, — рассказали в пресс-службе следственного комитета.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.