Очевидец рассказала об избиении ребенка из детдоме из-за цветка

Жительница Твери стала свидетелем того, как воспитатель детдома ударила ребенка из-за сорванного цветка. Девушка рассказала об инциденте и о своих эмоциях в тот момент.

Она отметила, что не могла пройти мимо увиденного. Свидетель сделала замечание воспитательнице, а также стала выяснять, почему женщина занимается рукоприкладством и ударила малыша по лицу, пишет РЕН ТВ.

«Я сижу на лавочке и вижу такую сцену, как какая-то тетя бьет по лицу ребенка. Как вы думаете, какая моя реакция?! Я мама двух детей. Я не могла пройти мимо и не сделать замечание. Меня это возмущало. Такой шлепок прилетел по лицу ребенку! Там ребенку четыре-пять лет», – сказала свидетель ситуации.

Ранее стало известно, что воспитательница детского дома в Твери, в котором проживают сироты младше 4 лет, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и ВИЧ-инфицированных, ударила ребенка. Очевидец решила узнать, что стало причиной избиения. Воспитательница отметила, что удар был нанесен малышу за то, что он сорвал с клумбы цветок. По словам работника детдома, такая ее реакция на поступок ребенка – «это нормально».