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На Кубани чиновница Минздрава призвала врачей шить себе бахилы самостоятельно

Алексей Агеев

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Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела телеконференцию с главврачами местных медучреждений. Когда медики задали чиновнице вопросы о специальных средствах защиты, она раскритиковала докторов, заявив, что они должны самостоятельно шить бахилы и раздобыть костюмы.

– Скажите мне, пожалуйста, в чем сложность нашить бахил? Две тряпочки сшить. Возьмите ткань любую, посадите двух-трех санитарок, которые вам прострочат, – заявила Валентина Игнатенко.

Чиновница обратилась к специалистам из Усть-Лабинска и заявила, что в их «колхозе» можно заплатить «1000 рублей», и «любая женщина нашьет» бахилы. Все реплики Игнатенко были записаны на видео, которое разместили на странице «Альянс врачей» в Инстаграме.

Публикация стала причиной появления огромного количества гневных комментариев. Пользователи Сети были возмущены словами чиновницы и недоумевали, почему спасающие людские жизни медики должны еще и о спецсредствах защиты думать, сообщает Регион Онлайн.

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