Молодые люди устроили разборку со стрельбой в Ленобласти

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Компания молодых людей устроила драку со стрельбой в Ленобласти. Инцидент произошел в Киришах и был заснят на видео.

При просмотре можно заметить дым от произведенного выстрела, а потом уже видно людей, которые участвовали в массовой драке. Внезапно вое мужчин начинают разборку, падают на тротуар около машин. Другие лезут в драку, чтобы разнять оппонентов, пишет РЕН ТВ.

Почему началась драка – неизвестно. Как пишут очевидцы, конфликтом завершились ночные гуляния.

В МВД уже заинтересовались инцидентом. Как сообщают правоохранители, они уже проводят проверку по факту разборки со стрельбой.