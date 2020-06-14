Понедельник, 15 июня, 2020
16.1 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Молодые люди устроили разборку со стрельбой в Ленобласти

Алексей Агеев
-

Компания молодых людей устроила драку со стрельбой в Ленобласти. Инцидент произошел в Киришах и был заснят на видео.

При просмотре можно заметить дым от произведенного выстрела, а потом уже видно людей, которые участвовали в массовой драке. Внезапно вое мужчин начинают разборку, падают на тротуар около машин. Другие лезут в драку, чтобы разнять оппонентов, пишет РЕН ТВ.

Почему началась драка – неизвестно. Как пишут очевидцы, конфликтом завершились ночные гуляния.

В МВД уже заинтересовались инцидентом. Как сообщают правоохранители, они уже проводят проверку по факту разборки со стрельбой.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Ещё 57 рязанцев заразились коронавирусом

Новости Рязани
Ещё 57 рязанцев заразились коронавирусом. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.  – С...
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Новости Рязани
За минувшие сутки в Рязанской области выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб. В...
Узнать больше

В Рязанской области непогода стала причиной перебоев с электричеством

Новости Рязани
В Рязанской области устранили большую часть аварий на электросетях, вызванных плохой погодой. Об этом сообщила пресс-служба «Рязаньэнерго».  Причиной повреждений...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

На федеральном канале показали Рязань и Касимов

Видео
Ведущая программы Юлия Розенберг проехала из Москвы в Касимов. По пути она побывала также на родине Сергея Есенина в селе Константиново, заехала в Рязань.
Узнать больше

В Рязани умер 59-летний мужчина с коронавирусом

Новости Рязани
Точную причину смерти рязанца назовут после проведения патологоанатомического и гистологического исследований.
Узнать больше

Михаил Ефремов: Я не знаю, как дальше жить

Новости Рязани
Актёр Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП, виновником которого он стал. Ефремов говорит, что четыре дня не знал, что сказать. Да и сейчас не знает.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как дальше жить?

Акценты
Сергей Есенин обрек село Константиново на всероссийскую славу. Тысячи поклонников его творчества вытаптывают гектары земли вокруг родительского...
Узнать больше

Как плавно выйти из самоизоляции владельцам собак

Акценты
За время самоизоляции собаки привыкли к постоянному нахождению с хозяевами рядом, и резкое изменение этого обстоятельства после снятия ограничительных мер в связи...
Узнать больше

Для чего школьникам участвовать в олимпиадах?

Акценты
Журналист проекта «МедиаКВН» Василенко Анастасия поделилась опытом участия в финале олимпиады Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций.  В процессе подготовки к олимпиаде Анастасии помогали...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+