Молодой человек застрелил бывшую девушку, ее сына и мать в Москве

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21-летний молодой человек убил троих в Москве. Жертвами стали его бывшая девушка, ее сын и ее мать. Выжил лишь отчим. После совершения убийства парень свел счеты с жизнью.

Как сообщает Регион Онлайн, убийца пришел к экс-возлюбленной для выяснения отношений. Он взял с собой заряженный карабин. В ходе разборки с бывшей парень стал стрелять. В итоге погибли четыре человека.

Уточняется, что лицензию на оружие стрелок получил 4 дня назад. По факту массового убийства ведется расследование.