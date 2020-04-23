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Кубанская продавщица выгнала из магазина грабителя в маске

Алексей Агеев

Кубанская продавщица выгнала из магазина грабителя в маске

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В Краснодарском крае продавщица выгнала из магазина грабителя. Он пришел на преступление в медицинской маске и очках. Как сообщает...
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В Краснодарском крае продавщица выгнала из магазина грабителя. Он пришел на преступление в медицинской маске и очках.

Как сообщает Ki-news, злоумышленник потребовал у продавца деньги. Однако женщина не побоялась нападавшего и вытолкала его из стен торговой точки.

Через некоторое время «пустой» грабитель был пойман полицейскими. Оказалось, что на преступление пошел 38-летний житель Брюховецкого района. Теперь его могут отправить в тюрьму на 7 лет.

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