Кубанская продавщица выгнала из магазина грабителя в маске

В Краснодарском крае продавщица выгнала из магазина грабителя. Он пришел на преступление в медицинской маске и очках.
Как сообщает Ki-news, злоумышленник потребовал у продавца деньги. Однако женщина не побоялась нападавшего и вытолкала его из стен торговой точки.
Через некоторое время «пустой» грабитель был пойман полицейскими. Оказалось, что на преступление пошел 38-летний житель Брюховецкого района. Теперь его могут отправить в тюрьму на 7 лет.
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