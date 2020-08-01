Камера сняла нападение педофила на девочку в Омске

Омские полицейские ищут мужчину, который 29 июля напал в подъезде многоэтажки на маленькую девочку. Момент преступления был заснят камерами видеонаблюдения, установленными в здании.

Педофил проник в подъезд жилого дома за девочкой. На лестнице он догнал шестилетнего ребенка и попытался прижать его к себе. Однако девочка крепко схватилась за перила и не отпускала их. Нападавший понял, что достичь поставленной цели не получится и сбежал с места ЧП.

В результате нападения здоровью девочки не было нанесено вреда. Однако родители потерпевшей все равно обратились в правоохранительные органы. Теперь педофила разыскивают, пишет РЕН ТВ.