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Калужанин нашел на балконе обезьяну

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Фото — ВКонтакте

Проживающий в Калуге нашел на балконе своей квартиры обезьяну. При этом животное успело раскидать вещи, прыгало по веревкам для белья и рычало.

Как отмечают Вести, макака оказалась на балконе не случайно – она явилась туда, сбежав с территории предприятия по выращиванию цветов. Обезьяна вместе с еще примерно 50 сородичами была в здании организации после конфискации у контрабандистов, желавших нелегально провезти макак из Таиланда в Россию.

Когда наступила ночь, обезьяны вскрыли клетку, одна из них совершила побег и оказалась на балконе у калужанина. Оказалось, что она жила в чужой квартире два дня. Эксперты забрали животное обратно.

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