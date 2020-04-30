Калужанин нашел на балконе обезьяну

Проживающий в Калуге нашел на балконе своей квартиры обезьяну. При этом животное успело раскидать вещи, прыгало по веревкам для белья и рычало.
Как отмечают Вести, макака оказалась на балконе не случайно – она явилась туда, сбежав с территории предприятия по выращиванию цветов. Обезьяна вместе с еще примерно 50 сородичами была в здании организации после конфискации у контрабандистов, желавших нелегально провезти макак из Таиланда в Россию.
Когда наступила ночь, обезьяны вскрыли клетку, одна из них совершила побег и оказалась на балконе у калужанина. Оказалось, что она жила в чужой квартире два дня. Эксперты забрали животное обратно.
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