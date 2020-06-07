Гинеколог назвала лучший возраст для родов

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Гинеколог Юлиана Абаева рассказала, какой возраст является наиболее подходящим для родов. Об этом эксперт сообщила во время беседы с представителями радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт заявила, что рожать лучше в раннем репродуктивном возрасте, то есть, до 35 лет, сообщает РЕН ТВ. Свою позицию Абаева объяснила просто, заметив, что в названном ею возрасте «хороший овариальный запас, и еще не накоплены генетические поломки».

По словам гинеколога, рожать после 40 лет опасно. Это может отраз0итсья в негативном свете как для матери, так и для ребенка. Между родами промежуток должен составлять не менее 2-х лет.