Анфиса Чехова восхитила поклонников сексуальной фотосессией в джакузи

Популярная телеведущая Анфиса Чехова устроила фотосессию в одном из подмосковных отелей, чем порадовала своих фанатов в Инстаграме. Дело в том, что светская львица позировала в джакузи, надев сексуальный купальник.

Его, как призналась сама Анфиса, она купила при подготовке к поездке в Турцию. Однако туда отправиться на отдых не вышло. Однако это не повод для того, чтобы утаивать красивый купальник и собственную сексуальность, сообщает МК.

«Я оказалась не в Турции, а в подмосковном отеле, во-вторых, на улице 16-ть градусов. Но купальником я всё равно должна была похвастаться! Он, кстати, и в бассейне очень секси смотрится», – заявила Анфиса.

Поклонники, оставшиеся в восторге от шикарной фигуры Чеховой и красивого купальника, подтвердили слова теледивы. Кроме того, они написали множество комплиментов своему кумиру.