Актер Кирилл Емельянов избил врача скорой в Москве

Известного по сериалу «Кадетство» актера Кирилла Емельянова задержали в Москве. Причиной для этого стало избиение докторов.

Мужчина выпил лишнего. Затем он потерял сознание. После этого он набросился на приехавших к нему медработников. Досталось и правоохранителям: их мужчина оскорбил. По словам подруги актера – модели Екатерины Бобковой – в результате избиения пострадал фельдшер скорой помощи. Девушка отмечает, что «кадет» кидался и на полицейских: он угрожал им и обзывал их.

По факту случившегося будет заведено два уголовных дела. Потерпевший уже пишет заявление, сообщает Регион Онлайн.