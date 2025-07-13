Выпускник из Уфы решил пересдать ЕГЭ и набрал 100 баллов по профильной математике

Выпускник уфимского лицея №94 Данил Панченко пересдал профильную математику и значительно улучшил свой результат. Об этом сообщил глава Советского района Айдар Базгудинов.

Изначально Данил набрал 84 балла по профильной математике, но решил, что может лучше, и принял решение пересдать экзамен. В результате он повысил свой балл до максимальных 100.

«Рад сообщить о достижении ученика лицея №94 Данила Панченко, который успешно пересдал профильную математику, улучшив результат с 84 до 100 баллов. Он продемонстрировал целеустремлённость, силу воли и глубокие знания предмета», — отметил Базгудинов.