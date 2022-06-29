Второй этап проекта благоустройства рязанского Лесопарка завершится в августе

В августе 2022 года завершится второй этап благоустройства рязанского Лесопарка. Об этом сообщил его директор Дамир Шабакаев сообщил на своей странице ВКонтакте. Сейчас подрядная организация выполняет санитарную расчистку зеленой зоны, демонтаж старых столбов освещения для замены на новые светильники, готовит основание для будущей велодорожки. Больше половины объема работ, которые проводятся на территории от ЦУС «Под мостом» до первого разворотного круга, уже выполнено, указал в своем посте руководитель Лесопарка.

– В конце августа наши посетители смогут увидеть результаты. К этому времени будет выполнена санитарная расчистка почти 1,5 гектаров зеленой зоны парка, более 70 старых столбов освещения заменим на новые светильники. Организации качественного освещения мы уделяем особое внимание – от него во многом зависят комфорт и безопасность тех, кто выбирает для отдыха Лесопарк, – написал Шабакаев.

Напомним, в мае врио губернатора Рязанской области Павел Малков посетил Лесопарк и ознакомился с проектом благоустройства его территории. Тогда глава региона отметил, что проект необходимо претворять в жизнь, а самому месту уделять больше внимания.