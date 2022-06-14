Врио губернатора Рязанской области Малков раскритиковал площадки для поведения ярмарок выходного дня за «отсутствие человеческих условий»

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков осмотрел в Рязани площадки, где проводятся ярмарки выходного дня. Итоге осмотра он подвёл в своём Telegram-канале.

Глава региона побывал на улицах Крупской, Станкозаводской, Новосёлов и Дзержинского. Он обратил внимание, что там отсутствуют «человеческие условия» как для продавцов, так и для покупателей. Его возмутили разбитый асфальт, неокошенные газоны, покосившиеся биотуалеты.

— А ведь сюда каждые выходные приходят тысячи людей за местным молоком, мясом и овощами, — пишет Малков.

Рязанцев он заверил: ситуацию с содержанием площадок для проведения ярмарок выходного дня будут менять.