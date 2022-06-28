Врио губернатора Павел Малков поручил рязанским министерствам отчитаться о закупках

Врио губернатора Павел Малков поручил региональным министерствам отчитаться о закупках для нужд области. Этот вопрос он поднял на заседании правительства 28 июня.

Информацию о закупках он поручил собрать главе регионального Минфина Марине Наумовой, главе Минимущества Михаилу Майорову и главе Минэкономразвития Андрею Варфоломееву. К вопросу также подключатся специалисты, принимающие участие в закупках.

Глава региона отметил: он хочет понять, как процесс закупок организован в Рязанской области.

Где у нас не конкурентные закупки, количество участников закупок, падения по всем министерствам, — заявил он.