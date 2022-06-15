Врио губернатора Павел Малков обсудил вопросы развития почтовой связи с гендиректором Почты России Максимом Акимовым

15 июня на Петербургском международном экономическом форуме состоялась рабочая встреча врио губернатора Рязанской области Павла Малкова и генерального директора АО «Почта России» Максима Акимова. В ходе встречи было подписано Соглашение о взаимодействии.
Павел Малков и Максим Акимов обсудили вопросы развития сотрудничества Правительства Рязанской области и Почты России, различные форматы партнерства.
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что качества жизни людей должно улучшаться везде, не только в городах, крупных населенных пунктах, но и в сельских территориях.
Гендиректор Почты России Максим Акимов отметил:
Врио губернатора Павел Малков и гендиректор АО «Почта России» Максим Акимов подписали Соглашение о взаимодействии. Планируется совместно совершенствовать и развивать почтовую связь на территории Рязанской области. Особое внимание будет уделено работе по обновлению сельских почтовых отделений.