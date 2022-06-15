Врио губернатора Павел Малков обсудил вопросы развития почтовой связи с гендиректором Почты России Максимом Акимовым

15 июня на Петербургском международном экономическом форуме состоялась рабочая встреча врио губернатора Рязанской области Павла Малкова и генерального директора АО «Почта России» Максима Акимова. В ходе встречи было подписано Соглашение о взаимодействии.

Павел Малков и Максим Акимов обсудили вопросы развития сотрудничества Правительства Рязанской области и Почты России, различные форматы партнерства.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что качества жизни людей должно улучшаться везде, не только в городах, крупных населенных пунктах, но и в сельских территориях.

«Достигается это, в том числе за счёт отлаженной системы сервиса, которая включает услуги Почты России, их перечень последовательно расширяется», – сказал врио главы региона.

Гендиректор Почты России Максим Акимов отметил:

«Приведение в порядок сети отделений Почты, особенно на сельских территориях, – одна из наших основных задач на ближайшее время. В прошлом году мы отремонтировали 13 отделений в Рязанской области, еще 35 адаптировали для маломобильных людей по государственной программе «Доступная среда». В 2022 году мы продолжим модернизацию нашей сети в регионе».

Врио губернатора Павел Малков и гендиректор АО «Почта России» Максим Акимов подписали Соглашение о взаимодействии. Планируется совместно совершенствовать и развивать почтовую связь на территории Рязанской области. Особое внимание будет уделено работе по обновлению сельских почтовых отделений.