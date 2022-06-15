Врио губернатора Павел Малков на ПМЭФ подписал Соглашение с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков на Петербургском экономическом форуме провел рабочую встречу с директором Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андреем Шпиленко, по итогам которой было подписано Соглашение о сотрудничестве.
Врио губернатора обсудил с директором АКИТ вопросы участия рязанского промышленного кластера «Производителей инженерных и строительных систем» в конкурсном отборе Минпромторга России на возмещение затрат при реализации совместного проекта по запуску в производство новой линейки аксессуаров для кровли. Общий объем инвестиций в проект – 58 млн рублей, ожидаемый объем господдержки – более 17 млн рублей. Проект планируется завершить в 2025 году.
Речь также шла о создании промышленного технопарка Рязанской области и агропромышленного парка «АгроТерра», возможностях внесения в действующее законодательство поправок, направленных на смягчение требований к участникам промышленных кластеров. Особое внимание было уделено вопросам включения кластера предприятий радиоэлектронной отрасли в федеральный реестр и встраивания рязанских компаний в кооперационные цепочки по выпуску продукции с участниками кластеров других субъектов РФ.
Врио губернатора Павел Малков сказал, что в Рязанской области есть хорошая основа для дальнейшей качественной работы по развитию экономики, индустриального сектора.
В ходе встречи достигнута договоренность об оказании содействия региону со стороны АКИТ РФ в организации на базе Минпромторга РФ обучения команды рязанских специалистов по формированию промышленных кластеров. Поддержка получена и по другим предложениям региона, связанным с включением продукции
По итогам переговоров между правительством Рязанской области и Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России было подписано бессрочное соглашение о сотрудничестве. Документ включает совместную работу по ряду направлений. Это, в том числе, создание кластеров и технопарков, территорий с преференциальными режимами, развитие промышленной инфраструктуры Рязанской области, повышение инвестиционной привлекательности региона и привлечение инвесторов, а также укрепление межрегиональных и международных связей Рязанской области в сфере научно-технического развития, промышленной кооперации и экспорта.
Он подчеркнул, что Рязанская область для Ассоциации – опорный регион, с которым выстроена очень плотная результативная работа.