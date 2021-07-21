Врио губернатора Гладков каток на Соборной площади позором Белгородской области

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Вячеслав Гладков высказался о будущем катке на Соборной площади в Белгороде, пишет портал «Бел.Ру».

По словам врио губернатора Белгородской области кардинальных изменений не будет, однако оставлять каток в текущем виде нельзя.

«В том виде, в котором он существует, с моей точки зрения, — это позор Белгородской области. Почему? Потому что это даже не 1980 год, Олимпиада-80. Это где-то 1932 год», — пояснил Гладков.

Глава региона отметили, что рядом с новым катком организуют прокат коньков, лавочки, кафе. Дети и взрослые будут кататься бесплатно.