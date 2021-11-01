Во вторник в Рязани будут отключать холодную воду

Во вторник, 2 ноября, в Рязани будут отключать холодную воду, сообщили в мэрии.
Причина – проведение аварийно-восстановительных работ. Они начнутся в 09.30 и завершатся к 19.00.
На это время без воду останутся следующие адреса:
- улица 1-я Безбожная,
- улица 2-я Безбожная,
- улица Вокзальная, дом 55а, дом 61, дом 61 корпус 1, дом 61 корпус 2, дом 77, дом 89, дом 91, дом 97, дом 99, дом 101, дом 101а,
- улица Малое шоссе,
- улица Первомайский проспект, дом 51, дом 56, дом 57, дом 57 корпус 1, дом 58, дом 60, дом 63, дом 68/2, дом 70 корпус 1, дом 70 корпус 2, дом 72, дом 74 корпус 1, дом 76, дом 76 корпус 1, дом 76 корпус 2, дом 76 корпус 3, дом 78/93, дом 49е (д/сад №48), дом 55 (д/сад №33), дом 49а (стадион «Локомотив»),
- улица Цветной бульвар, улица Чкалова, дом 4, дом 6, дом 8, дом 8а, дом 10, дом 10 корпус 1, дом 12,
- площадь Димитрова.