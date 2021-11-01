Во вторник в Рязани будут отключать холодную воду

Во вторник, 2 ноября, в Рязани будут отключать холодную воду, сообщили в мэрии.

Причина – проведение аварийно-восстановительных работ. Они начнутся в 09.30 и завершатся к 19.00.

На это время без воду останутся следующие адреса:

улица 1-я Безбожная,

улица 2-я Безбожная,

улица Вокзальная, дом 55а, дом 61, дом 61 корпус 1, дом 61 корпус 2, дом 77, дом 89, дом 91, дом 97, дом 99, дом 101, дом 101а,

улица Малое шоссе,

улица Первомайский проспект, дом 51, дом 56, дом 57, дом 57 корпус 1, дом 58, дом 60, дом 63, дом 68/2, дом 70 корпус 1, дом 70 корпус 2, дом 72, дом 74 корпус 1, дом 76, дом 76 корпус 1, дом 76 корпус 2, дом 76 корпус 3, дом 78/93, дом 49е (д/сад №48), дом 55 (д/сад №33), дом 49а (стадион «Локомотив»),

улица Цветной бульвар, улица Чкалова, дом 4, дом 6, дом 8, дом 8а, дом 10, дом 10 корпус 1, дом 12,