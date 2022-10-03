Понедельник, 3 октября, 2022
Татьяна Проводина

Во дворце культуры «Октябрь» в Рязани прошёл концерт по случаю Дня пожилых людей

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Фото с сайта Рязанской городской думы

Во дворце культуры «Октябрь» состоялся праздничный концерт, приуроченный к Международному дню пожилых людей. С праздником жителей Октябрьского района поздравили депутаты Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова и Татьяна Климова.

По словам Татьяны Климовой, многие жители города активно участвуют в культурной жизни Рязани даже несмотря на почтенный возраст. Так что муниципалитет должен оказывать поддержку и проявлять заботу к пожилым людям.

Светлана Ворнакова: «Рязань строилась и развивалась силами старшего поколения. Спасибо вам за мудрые наставления, добрые советы и безграничную поддержку! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и активного долголетия»

Самым активным жителям Октябрьского района парламентарии вручили памятные подарки. Мероприятие продолжили яркие выступления творческих коллективов.

Во дворце культуры «Октябрь» в Рязани прошёл концерт по случаю Дня пожилых людей
Во дворце культуры «Октябрь» в Рязани прошёл концерт по случаю Дня пожилых людей
Во дворце культуры «Октябрь» в Рязани прошёл концерт по случаю Дня пожилых людей
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