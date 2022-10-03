Во дворце культуры «Октябрь» в Рязани прошёл концерт по случаю Дня пожилых людей

Во дворце культуры «Октябрь» состоялся праздничный концерт, приуроченный к Международному дню пожилых людей. С праздником жителей Октябрьского района поздравили депутаты Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова и Татьяна Климова.
По словам Татьяны Климовой, многие жители города активно участвуют в культурной жизни Рязани даже несмотря на почтенный возраст. Так что муниципалитет должен оказывать поддержку и проявлять заботу к пожилым людям.
Самым активным жителям Октябрьского района парламентарии вручили памятные подарки. Мероприятие продолжили яркие выступления творческих коллективов.