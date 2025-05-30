Владимир Аристархов из Рязанской области погиб в боях под Суджей

Житель Рязанской области Владимир Аристархов погиб в боях под Суджей. Об этом сообщил глава администрации Сараевского района Валерий Дмитриев.
В марте этого года Аристархов заключил контракт с Минобороны РФ и отправился защищать Родину. В апреле он геройски погиб в населённом пункте Олешня Курской области.
Сообщается, что до ухода на СВО Владимир работал охранником в Москве.
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