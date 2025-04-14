Виртуальные экскурсии будут проводить в музее Павлова в Рязани

В музее-усадьбе академика Ивана Павлова в Рязани будут проводить VR-экскурсии. Об этом сообщила в эфире телеканала ТКР директор музея Наталья Загрина.
Выделенные по национальному проекту 30 миллионов рублей в основном музей потратил на закупку оборудования для дома науки. Приобретены виртуальные 3D-очки, плазмы и многое другое, подробности Наталья Загрина раскрывать не стала, хочет, чтобы рязанцы и гости города увидели новшества вживую.
Сейчас материалы экскурсии находятся в разработке – подробности того, что ожидает посетителей, Наталья Загрина раскрывать не стала, однако уточнила, что гостей встретит голографический портрет ученого.
Интересно, что встречать посетителей музея будет сам Павлов, точнее его голографический портрет. При этом директор музея отметила, что привычные для населения экскурсии останутся, виртуальный формат – это дополнительная услуга в музее.