Виртуальные экскурсии будут проводить в музее Павлова в Рязани

В музее-усадьбе академика Ивана Павлова в Рязани будут проводить VR-экскурсии. Об этом сообщила в эфире телеканала ТКР директор музея Наталья Загрина.

Выделенные по национальному проекту 30 миллионов рублей в основном музей потратил на закупку оборудования для дома науки. Приобретены виртуальные 3D-очки, плазмы и многое другое, подробности Наталья Загрина раскрывать не стала, хочет, чтобы рязанцы и гости города увидели новшества вживую.

Сейчас материалы экскурсии находятся в разработке – подробности того, что ожидает посетителей, Наталья Загрина раскрывать не стала, однако уточнила, что гостей встретит голографический портрет ученого.

«Сейчас везде вводят цифровые технологии, нам тоже хочется идти в ногу со временем. Мы разрабатываем виртуальную экскурсию, это будет особенная и интересная программа», – отметила Наталья Загрина. Реклама

Интересно, что встречать посетителей музея будет сам Павлов, точнее его голографический портрет. При этом директор музея отметила, что привычные для населения экскурсии останутся, виртуальный формат – это дополнительная услуга в музее.