Пропавшую 9-летнюю девочку обнаружили в выгребной яме дома культуры

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 9-летней девочки (ч.3 ст.30, пп.«в,к» ч.2 ст.105 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



19 ноября 2019 года в правоохранительные органы Новокубанского района Краснодарского края поступило сообщение о безвестном исчезновении малолетней жительницы хутора Родниковского. По данному факту следственным управлением по Краснодарскому краю было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. К участию в поиске девочки следователем были привлечены сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».



В кратчайшие сроки благодаря грамотно проведенным следователем территориального следственного отдела с участием следователя-криминалиста краевого управления СК России следственным действиям при оперативной поддержке сотрудников ОМВД России по Новокубанскому району и волонтеров место нахождения пропавшей было установлено.



Малолетняя была обнаружена одним из полицейских в выгребной яме на территории местного дома культуры. Девочка сразу же была доставлена в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. С учетом обстоятельств обнаружения ребенка, а также наличия у нее телесных повреждений по данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление. В ходе расследования следователем тщательным образом будут изучены условия жизни малолетней. Кроме того, будет дана оценка действиям органов опеки и попечительства, а также органов, осуществляющих надзор за несовершеннолетними. Расследование уголовного дела продолжается.

