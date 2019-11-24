Утром в воскресенье, 24 ноября, на Северном обходе Рязани произошло серьёзное ДТП. Видео с места аварии опубликовано в паблике Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.



По словам автора, запись сделана перед развязкой дороги на Солотчу у ТЦ «Круиз». Во время видео аварию назвали «утреннее месилово». Можно заметить, что один автомобиль перевернулся и находится на дороге, ещё один пробил ограждение и улетел в кювет. На месте работают сотрудники оперативных служб.



Подробности случившегося пока неизвестны.



Видео: Оксана Козырькова

