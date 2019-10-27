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Александра Трусова выиграла свой первый взрослый Гран-при, переписав два мировых рекорда

Уроженка Рязани Александра Трусова выиграла свой первый этап взрослой серии Гран-при в Канаде. При этом она установили два новых мировых рекорда.

Стоит отметить, что после короткой программы Трусова была третьей. Выступление в произвольной программе позволило ей выйти на первое место. Ученица Этери Тутберидзе чисто исполнила три четверных прыжка – лутц и два тулупа в каскадах. В итоге рязанка установила два рекорда – 166.62 балла в произвольной программе и 241.02 балла в сумме.  

Стоит также отметить, что Трусова набрала 100 баллов за технику.

Ещё одна россиянка, призёр Олимпиады в Корее Евгения Медведева в произвольной программе стала третьей, а по сумме заняла пятое место. 

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