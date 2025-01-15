Российские СМИ и Telegram-каналы обратили внимание на то, что одна из улиц в СНТ «Радуга» Добрянского округа Пермского края носит имя покойного американского музыканта, основателя группы Nirvana, Курта Кобейна. Эта новость сразу вызвала широкий общественный резонанс.

Общественное движение «Ветераны России» предложило переименовать улицу в честь народного артиста России, бессменного лидера и солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева, сообщил в беседе с «Абзацем» лидер движения Ильдар Резяпов. Он отметил, что Кобейн был иностранным музыкантом с сомнительной репутацией, известным своими пагубными пристрастиями, и был далёк от традиционных ценностей.

«Хотя Кобейн и является известной фигурой в мире музыки, он не имеет отношения к российской культуре. Более того, его образ жизни трудно назвать примером для подражания. Название улицы в его честь вызывает вопрос: отражает ли это ценности и приоритеты нашего общества? Николай Расторгуев, напротив, является одним из ярких представителей российской культуры. Он награждён орденами Почёта, Александра Невского, „За заслуги перед Отечеством“ IV степени, а также другими государственными и военными наградами. Его песни — это гимн любви к Родине, который вдохновляет поколения. Они стали неотъемлемой частью российского культурного наследия и поддерживают боевой дух бойцов СВО», — подчеркнул Резяпов.

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Он добавил, что обращение «Ветеранов России» с инициативой переименования улицы уже было направлено губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и министру культуры России Ольге Любимовой.

«Переименование улицы в честь Николая Расторгуева станет символом уважения к российским культурным и патриотическим ценностям. Мы надеемся на положительное решение этого вопроса и верим, что имена героев отечественной культуры должны быть увековечены на карте нашей страны», — говорится в обращении.