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Среда, 1 декабря, 2021
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Вертолёт санавиации привёз в Рязань 1,5- месячную девочку с пневмонией

7info

В ноябре в Рязани начала действовать новая точка приземления вертолета санавиации — в Областной клинической больнице. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Первой пациенткой, которую туда доставили пилоты, стала 1,5-месячная девочка из Скопина. Врачи диагностировали у нее пневмонию, требовалось лечение в областном центре.

Сейчас юную пациентку уже выписали из детской ОКБ имени Дмитриевой, она уехала домой.

Всего за ноябрь вертолет совершил пять вылетов — дважды с детьми и трижды со взрослыми на борту. Санитарная эвакуация потребовалась еще одному ребенку из Касимовского района, трижды вертолет доставил взрослых из разных районов области в ОКБ.

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