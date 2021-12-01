Вертолёт санавиации привёз в Рязань 1,5- месячную девочку с пневмонией

В ноябре в Рязани начала действовать новая точка приземления вертолета санавиации — в Областной клинической больнице. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Первой пациенткой, которую туда доставили пилоты, стала 1,5-месячная девочка из Скопина. Врачи диагностировали у нее пневмонию, требовалось лечение в областном центре.

Сейчас юную пациентку уже выписали из детской ОКБ имени Дмитриевой, она уехала домой.

Всего за ноябрь вертолет совершил пять вылетов — дважды с детьми и трижды со взрослыми на борту. Санитарная эвакуация потребовалась еще одному ребенку из Касимовского района, трижды вертолет доставил взрослых из разных районов области в ОКБ.