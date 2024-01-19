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В запущенные после снегопада чаты в Рязани обратились более 2000 человек

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В запущенные после рекордного снегопада чаты общественного контроля в мессенджерах Telegram и WhatsApp обратились более 2000 человек. Об этом вечером 19 января написал ВКонтакте глава администрации Рязани Виталий Артёмов.

По словам мэра, все поступившие обращения о уборке снега распределили по районам. Сейчас зарегистрировано 704 обращения, по 264 адресам уборка произведена, ещё 145 — в работе в данный момент.

Все остальные обращения по максимуму будут отработаны в предстоящие выходные. Дирекция благоустройства города и префектуры продолжат работу в усиленном режиме.

Все обращения находятся на контроле организованного утром оперативного штаба. Доклад о текущем состоянии каждые четыре часа.

— Благодарю всех рязанцев, которые сегодня пришли на помощь коммунальным службам нашего города, — написал Артёмов.

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