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Суббота, 25 сентября, 2021
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В Ярославле сотрудники завода потребовали публичных извинений от коммунистов

Никита Брыкин
В Ярославле сотрудники завода потребовали публичных извинений от коммунистов

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Пресс-атташе «Автодизеля» Александр Катков потребовали публичных извинений от представителей ярославского обкома КПРФ, пишет Эхо76.

Ранее коммунисты обвинили сотрудников моторного завода, которые в дни выборов в Госдуму отправились специальным поездом в Москву, в политическом характере этой акции.

Однако поездка оказалась корпоративным мероприятием, запланированным задолго до голосования.

Катков отметил, что политические деятели поливали людей грязью, называли продажными. При этом к нему подходили сотрудницы со слезами на глазах.

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