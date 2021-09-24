В Ярославле сотрудники завода потребовали публичных извинений от коммунистов

Пресс-атташе «Автодизеля» Александр Катков потребовали публичных извинений от представителей ярославского обкома КПРФ, пишет Эхо76.

Ранее коммунисты обвинили сотрудников моторного завода, которые в дни выборов в Госдуму отправились специальным поездом в Москву, в политическом характере этой акции.

Однако поездка оказалась корпоративным мероприятием, запланированным задолго до голосования.

Катков отметил, что политические деятели поливали людей грязью, называли продажными. При этом к нему подходили сотрудницы со слезами на глазах.