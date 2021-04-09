В выходные продолжатся работы по благоустройству Рязани

За прошедшие сутки с рязанских улиц вывезли 113 кубометров смета и 85 кубометров грунтовых наносов. Работы по благоустройству продолжатся в выходные дни. Об этом сообщила пресс-служба администарции города.

Смёт и наносы убрали на улицах Кремлевский вал, Есенина, Халтурина и Голенчинском шоссе. На Ряжском, Московском шоссе и в посёлке Строитель сотрудники Дирекции благоустройства помыли колесоотбойники.

На улицах Есенина, Черновицкой, Высоковольтной, Горького, Чкалова, Дзержинского, Вокзальной, Стройкова, Гагарина, Интернациональной, Космонавтов, Бирюзова, Зубковой, проезде Шабулина, Приокском путепроводе, Северной окружной дороге помылии проезжую часть. Подметально-уборочная техника работала на улицах Связи, Гагарина, Стройкова, Черновицкая, Островского, Некрасова, Семинарской, Сенной, Каширина и других.

9 апреля механизированная уборка дорог общего пользования продолжается на улицах Урицкого, Новой, Московском и Куйбышевском шоссе. Во всех районах города подметают тротуары, очищают урны, убирают мусор. Малая механизированная техника и сотрудники работают в парках и скверах.

По обращениям жителей, поступивших через социальные сети, дополнительно подмели подметание тротуары на улице Новосёлов, вывезли пакеты с мусором с улицы Коломенской, проведена уборка на остановке «Телезавод». Остальные обращения поставлены в план работ на ближайшее время.

На понтонном мосту в посёлок Остров продолжается ежедневное дежурство. По мере подъема воды перестилают трапов.

В выходные дни во всех районах города будут проводиться работы по уборке территорий. Спецтехника и сотрудники Дирекции благоустройства примут участие в городских субботников.