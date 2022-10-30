В воскресенье, 30 октября, в Вологде после 84-летнего перерыва открылся нижний храм Воскресенского кафедрального собора. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Олег Кувшинников.

Чин освящения провели митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, первый викарий Московского патриархата митрополит Воскресенский Дионисий.

Кувшинников назвал храм одной из главных святынь Русского Севера, отметив, что восстанавливали его всем миром. Губернатор поблагодарил жертвователей, а также строителей и реставраторов, вернувших людям красоту.

— Северная Фиваида вернула еще одно место паломничества, место очищения души, — пишет чиновник.

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