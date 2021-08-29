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Воскресенье, 29 августа, 2021
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В Туле жених сбил подружку невесты, которая мешала ему сбежать со свадьбы

Никита Брыкин
В Туле жених сбил подружку невесты, которая мешала ему сбежать со свадьбы

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Жительница Тулы стала жертвой наезда в попытке остановить жениха, который пытался уехать со свадьбы, пишет Тульская пресса.

Инцидент произошел вечером 24 августа на парковке одного из кафе. По предварительным данным, мужчина резко решил покинуть место торжества и сел за руль автомобиля.

Подружка невесты решила остановить машину, встав у нее на пути. В итоге водитель переехал девушку передними и задними колесами машины и протащил ее несколько метров. Пострадавшая осталась жива.

Молодой человек утверждает, что перепутал человека с бордюром. Жертва попала в больницу с переломами тазобедренной кости и ключицы. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.

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