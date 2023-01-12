В ТРЦ «М5 Молл» в январские субботы пройдут бесплатные детские праздники

По субботам, 14, 21 и 28 января, в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани пройдут бесплатные детские праздники.

На старый Новый год, 14 января, юных гостей ждёт увлекательные интерактивные задания от Дедушки Мороза в программе «Ходики-Новогодики», а также бумажная дискотека. Начало в 15:00, вход свободный.

21 января для детей подготовлена интерактивная сказочная программа «Подводный мир», в которой юным гостям предстоит пройти сложные испытания и помочь сказочной героине отыскать потерянный голос. В завершении праздника участников ждёт красочное мыльное шоу. Начало в 15:00, вход свободный.

28 января в программе «По неведомым дорожкам» детей ждет встреча со знакомыми героями русских сказок. Для участников праздника подготовлены конкурсы и задания от Хозяйки Медной горы, а также детей ждут много музыки, танцев и яркое веселое поролоновое шоу. Начало в 15:00, вход свободный.

Место проведения праздников: зона Трёх фонтанов (фудкорт «М5Молл»), возрастные ограничения: 0+.