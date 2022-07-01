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Пятница, 1 июля, 2022

В Татарстане парень расправился с любовницей отца, отомстив за маму

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В Татарстане парень расправился с любовницей отца, отомстив за маму

Стражи порядка задержали 24-летнего жителя Малой Бугульмы, которого подозревают в жестокой расправе над сельчанкой, пишет KazanFirst.

Труп обнаружили 27 июня в доме на улице Полевая. На голове и шее 50-летней жертвы были множественные колото-резаные раны.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что убитая была любовницей отца подозреваемого. Выяснилось, что его мать узнала о похождения мужа. В итоге у нее случился инсульт.

Сын решил разобраться с разлучницей его родителей. В итоге злоумышленник нанес жертве 60 колотых ран ножницами. Возбуждено уголовное дело.

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