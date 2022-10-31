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В Спасском районе нетрезвый водитель устроил ДТП

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Рано утром 28 октября в селе Троица Спасского районе нетрезвый водитель устроил ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.

21-летний водитель за рулём «Рено Логан», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения и совершил съезд на обочину. Его автомобиль в итоге столкнулся с автомобилем «Пежо».

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что у попавшего в ДТП парня имеются характерные признаки алкогольного опьянения. Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого установлен факт опьянения, а именно 0,636 миллиграмм на один литр выдыхаемого воздуха.

Кроме того, при проверке нарушителя по базам данных установлено, что он ранее уже привлекался к административной ответственности по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, а именно за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет. Проводится проверка.

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