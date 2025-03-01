В Сочи забрали последнюю хаски с места ЧП, где собаки растерзали мальчика

Последнюю хаски забрали с места ЧП в Адлерском районе Сочи, где собаки покусали девятилетнего мальчика, сообщил РИА Новости житель садового товарищества «Авиатор» Андрей Стеклов.

Как рассказал отец ребенка, двух хаски усыпили, еще одна некормленая собака оставалась на цепи во дворе владельца животных.

«Собаку вчера при мне приезжала ветеринарная служба изымать, не знаю, как они ее изъяли или не изъяли, но скорее всего, изъяли, — рассказал Стеклов.

Другая местная жительница Юлия Максименко уточнила, что собаки на территории владельца нет.

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Трагедия произошла в среду, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Пациента доставили в Краснодар, где прооперировали. Его состояние оценили как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

На допросе 48-летний местный житель признал вину.