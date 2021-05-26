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Среда, 26 мая, 2021
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В Смоленске закроют движение в Промышленном районе из-за полумарафона

Елена Лобанова
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В Смоленске ограничат движение транспорта в Промышленном районе из-за полумарафона «Забег.РФ». Соответствующее постановление подписал глава города Андрей Борисов. 

С 22:00 29 мая до 07:30 30 мая движение ограничат по улицам 25 Сентября , Попова, Индустриальной, Шкадова, Смольянинова, Бабушкина. Там же с 7:30 до 13:00 30 мая движение для транспорта закроют полностью. 

На участке установят соответствующие знаки. 

Из-за этого изменится движение общественного транспорта: 

  • № 16н — по улицам Шевченко, Румянцева, 25 сентября и далее по маршруту; 
  • №20н — по проспекту Строителей, улице Рыленкова и далее по маршруту; 
  • № 25, 25н, 34, 34н, 45н, 58н — по улицам Шевченко, Румянцева, 25 Сентября, Рыленкова и далее по маршруту; 
  • № 25, 25н, 34, 34н, 45н, 58н по улицам Рыленкова, 25 Сентября, Румянцева, Шевченко и далее по маршруту; 
  • № 35н по улицам 25 Сентября, Рыленкова, Петра Алексеева, Попова, Рыленкова и далее по маршруту; 
  • № 24в «Пл. Победы — ТЭЦ» на время мероприятия будет отменен.

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