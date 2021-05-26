В Смоленске закроют движение в Промышленном районе из-за полумарафона

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В Смоленске ограничат движение транспорта в Промышленном районе из-за полумарафона «Забег.РФ». Соответствующее постановление подписал глава города Андрей Борисов.

С 22:00 29 мая до 07:30 30 мая движение ограничат по улицам 25 Сентября , Попова, Индустриальной, Шкадова, Смольянинова, Бабушкина. Там же с 7:30 до 13:00 30 мая движение для транспорта закроют полностью.

На участке установят соответствующие знаки.

Из-за этого изменится движение общественного транспорта: