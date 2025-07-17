В семье из Рязани, которой руководит компьютерщик, три полковника, они же три кандидата наук

Руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина продолжает рассказывать истории рязанских семей. На этот раз она поведала о чете Калашниковых.

«Три полковника в семье, они же три кандидата наук… А руководит всеми — компьютерщик!

Заинтригованы?

Перенесемся в 80-е годы. Радиоинститутское кафе «Алые паруса». Новогодний вечер. Билеты ещё надо достать! Татьяна достала один. За всю технику на вечере отвечал Михаил. Он потом всю жизнь будет отвечать за технику и всё, что с ней связано. От пультов, систем и кнопок его смогла отвлечь только Татьяна. Ещё бы — она была в белом изысканном платье (сама вязала! — и потом всю жизнь будет создавать рукотворные шедевры) и красном жакете! Протанцевали весь вечер, и вот уже 40 лет не расстаются!

В семье лад. Михаил Викторович — незаменимый производственник, всю жизнь на рязанских предприятиях. Татьяна Витальевна — полковник, кандидат наук, преподаватель. Сын и дочь выросли, тоже стали полковниками и кандидатами наук. Растёт уже третье поколение в семье Калашниковых. Но по-прежнему — молодой задор и желание жить. Интересно жить! Наверное, поэтому — ульи с пчёлами (для семьи и друзей!) и 6 (!!!) лаек (уж очень порода нравится!).

«А помните, мы с Вами лес сажали в Солотче? — спрашивает Михаил Викторович. — Растут сосенки!» Конечно, помню!

Вот такая она, семья Калашниковых. Яркая, неутомимая, дружная! Медаль «За любовь и верность» — достойной супружеской паре, которая очень гордится своими предками и строит планы на будущее.

Добра и счастья вам, Калашниковы!»