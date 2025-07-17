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Семья и отношения

В семье из Рязани, которой руководит компьютерщик, три полковника, они же три кандидата наук

Алексей Самохин
Семья Калашниковых, фото со страницы Елены Сорокиной ВК

Руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина продолжает рассказывать истории рязанских семей. На этот раз она поведала о чете Калашниковых. 

«Три полковника в семье, они же три кандидата наук… А руководит всеми — компьютерщик!

Заинтригованы?

Перенесемся в 80-е годы. Радиоинститутское кафе «Алые паруса». Новогодний вечер. Билеты ещё надо достать! Татьяна достала один. За всю технику на вечере отвечал Михаил. Он потом всю жизнь будет отвечать за технику и всё, что с ней связано. От пультов, систем и кнопок его смогла отвлечь только Татьяна. Ещё бы — она была в белом изысканном платье (сама вязала! — и потом всю жизнь будет создавать рукотворные шедевры) и красном жакете! Протанцевали весь вечер, и вот уже 40 лет не расстаются!

В семье лад. Михаил Викторович — незаменимый производственник, всю жизнь на рязанских предприятиях. Татьяна Витальевна — полковник, кандидат наук, преподаватель. Сын и дочь выросли, тоже стали полковниками и кандидатами наук. Растёт уже третье поколение в семье Калашниковых. Но по-прежнему — молодой задор и желание жить. Интересно жить! Наверное, поэтому — ульи с пчёлами (для семьи и друзей!) и 6 (!!!) лаек (уж очень порода нравится!).

«А помните, мы с Вами лес сажали в Солотче? — спрашивает Михаил Викторович. — Растут сосенки!» Конечно, помню!

Вот такая она, семья Калашниковых. Яркая, неутомимая, дружная! Медаль «За любовь и верность» — достойной супружеской паре, которая очень гордится своими предками и строит планы на будущее.

Добра и счастья вам, Калашниковы!»

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