В Сараевском районе 16-летний мотоциклист получил травмы после столкновения с иномаркой

В субботу, 3 апреля, в Сараевском районе иномарка сбила 16-летнего мотоциклиста. Подросток получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Все произошло примерно в 17:35 на 54-м километре автодороги «Сапожок — Сараи — Борец». По предварительной информации, 16-летний подросток на мотоцикле «Барс», выезжая с обочины, не убедился в безопасности маневра. Из-за этого произошло столкновение с двигавшейся в попутном направлении 53-летней жительницей поселка Сараи на «Шевроле Авео».

— В результате подросток получил легкие телесные повреждения. Мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а сам пострадавший не имел права управления транспортными средствами, — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.