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Понедельник, 5 апреля, 2021
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В Сараевском районе 16-летний мотоциклист получил травмы после столкновения с иномаркой

Елена Лобанова

В субботу, 3 апреля, в Сараевском районе иномарка сбила 16-летнего мотоциклиста. Подросток получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

Все произошло примерно в 17:35 на 54-м километре автодороги «Сапожок — Сараи — Борец». По предварительной информации, 16-летний подросток на мотоцикле «Барс», выезжая с обочины, не убедился в безопасности маневра. Из-за этого произошло столкновение с двигавшейся в попутном направлении 53-летней жительницей поселка Сараи на «Шевроле Авео». 

— В результате подросток получил легкие телесные повреждения. Мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а сам пострадавший не имел права управления транспортными средствами, — говорится в сообщении. 

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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