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Четверг, 8 апреля, 2021
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В Рязани продолжаются работы по благоустройству

Валерия Мединская

В областном центре продолжаются работы по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба администарции.

За прошедшие сутки сотрудники Дирекции благоустройства города вывезли с улиц 63 кубометра смета и 83 кубометра грунтовых наносов по всему городу.

Сотрудники продолжают ежедневно подметать тротуары вручную и при помощи малой механизированной техники.

Ежедневно с 7.00 бригады очищают городские урны, собирают случайный мусор, убирают несанкционированные рекламные объявления.

Дирекция активно реагирует на обращения рязанцев: 8 апреля сотрудники убрали мусор с зелёной зоны возле Городской клинической больницы №4., подмели тротуар на улице Есенина, привели в порядок остановки общественного транспорта.

Удалось отремонтировать понтон, ведущий в посёлок Остров.

Ведутся работы по расконсервация фонтана на площади Ленина. Защитные кожухи уже сняли с фонтанов на Театральной площади и Лыбедском бульваре.

С роз на городских клумбах начали убирать укрывной материал, поскольку установилась теплая температура.

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