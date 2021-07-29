В Рязани продолжаются работы по благоустройству города

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В Рязани продолжается благоустройство города. В работе задействованы 150 сотрудников и 71 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации.

За 29 июля были приведены в порядок газоны Нижнего городского сада, улиц Березовой, Крупской и других. Стригли кустарник на улице Крупской, сквере у памятника Г.К. Петрову, Центральном парке культуры и отдыха. Дикорастущую поросль удалили на улицах Вокзальной и Черновицкой. На проезде Завражнова пропололи цветники.

За прошедшие сутки с городских улиц вывезено 77 кубометров смета и 24 кубометра грунтовых наносов.

Ночью помыли дороги на улицах Циолковского, Ленина, Есенина и многих других.



