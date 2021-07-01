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Четверг, 1 июля, 2021
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В Рязани осудили взяточников из ГИМС

7info
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В Рязанской области вынесен приговор бывшим сотрудникам ГИМС МЧС России, сообщила пресс-служба Московского следственного управления на транспорте.

На скамье подсудимых оказались бывшие заместитель руководителя территориального органа, руководитель инспекторского участка ГУ МЧС России по Рязанской области.

В октябре 2020 года фигуранты принимали экзамен на право управления маломерными судами у девяти граждан. Одном из них сотрудники МЧС предложили дать денег, чтобы не сдавать «теорию». Рязанец согласился.

Оперативное сопровождение дела вели сотрудники рязанского управления ФСБ России.

Суд признал мужчин виновными, приговорив к 5 годам лишения свободы условно. Также им запрещено занимать должности на государственной службе в течение 2 лет.

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