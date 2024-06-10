В рязанском лагере «Сказка» дети встретились с актрисой Екатериной Мельковой

7 июня в оздоровительном лагере «Сказка» прошла встреча с актрисой театра и кино Екатериной Мельковой.

Екатерина родилась и выросла в Рязани. Занималась в школьном театре «Традиция» (руководитель Калтаченко О.В., ныне педагог РГДДТ), потом училась в МГУКИ на курсе у Т.Я.Коробковой (педагог РГДДТ). 10 лет служила в Рязанском областном театре Драмы, сейчас активно снимается в кинофильмах, работает в театральных антрепризах.

Екатерина рассказала ребятам о том, как она стала актрисой, какие нужны черты характера для этой работы, о своих ролях. Воспитанники посмотрели фрагменты фильмов с её участием «Адмирал Кузнецов» и «По законам военного времени. Битва за Ростов».

Ребята задавали много вопросов, интересовались особенностями тех или иных кинопрофессий. И, конечно, фотографировались и брали автографы!