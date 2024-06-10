Понедельник, 10 июня, 2024

В рязанском лагере «Сказка» дети встретились с актрисой Екатериной Мельковой

Автор: 7info

Опубликовано

7 июня в оздоровительном лагере «Сказка» прошла встреча с актрисой театра и кино Екатериной Мельковой.

Екатерина родилась и выросла в Рязани. Занималась в школьном театре «Традиция» (руководитель Калтаченко О.В., ныне педагог РГДДТ), потом училась в МГУКИ на курсе у Т.Я.Коробковой (педагог РГДДТ). 10 лет служила в Рязанском областном театре Драмы, сейчас активно снимается в кинофильмах, работает в театральных антрепризах.

Екатерина рассказала ребятам о том, как она стала актрисой, какие нужны черты характера для этой работы, о своих ролях. Воспитанники посмотрели фрагменты фильмов с её участием «Адмирал Кузнецов» и «По законам военного времени. Битва за Ростов».

Ребята задавали много вопросов, интересовались особенностями тех или иных кинопрофессий. И, конечно, фотографировались и брали автографы!

В рязанском лагере "Сказка" дети встретились с актрисой Екатериной Мельковой
В рязанском лагере "Сказка" дети встретились с актрисой Екатериной Мельковой

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Бастрыкин поручил разобраться с нарушением жилищных прав многодетной семьи в Спасск-Рязанском

Показано «Открытие первой троллейбусной линии в Рязани»

Ревнивец зарезал катаной мужчину на северо-востоке Москвы

Красавца-лося сфотографировали в рязанских лесах

Как отсутствие секса влияет на психику, объяснила секс-коуч Лакшми

Митрополит Марк сказал, что мигрантам «слишком много позволено»

«Весь мир заговорит по-русски»: Жириновский оставил мощное пророчество на 2025-й

Рязанцам рассказали, куда можно сдать батарейки

Два автомобиля сгорели после ДТП на трассе в Сочи

ВСУ начали применять «стаи» дронов

Рязанцы пожаловались на состояние дороги на улице Новоселов

На севере Москвы загорелся автосалон

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Бастрыкин поручил разобраться с нарушением жилищных прав многодетной семьи в Спасск-Рязанском

Новости Рязани
Семья живет в доме, который признали аварийным 9 лет назад.

Показано «Открытие первой троллейбусной линии в Рязани»

Культура
Картина, о которой рассказали сотрудники РИАМЗ, запечатлела важный для города момент: 6 ноября 1949 года был пущен первый троллейбус.

Ревнивец зарезал катаной мужчину на северо-востоке Москвы

Новости мира
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры столицы.

Красавца-лося сфотографировали в рязанских лесах

Новости Рязани
Рязанца удивил размер рогов.

Как отсутствие секса влияет на психику, объяснила секс-коуч Лакшми

Новости мира
Сексуальная активность — это индивидуальный опыт, и ее отсутствие влияет на людей по-разному в зависимости от личных предпочтений