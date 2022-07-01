В Рязанском цирке прошла открытая репетиция для детей и многодетных семей

В пятницу, 1 июля, в Рязанском цирке артисты программы Гия Эрадзе «Песчаная сказка» провели открытую репетицию, на которой дети смогли не только узнать об особенностях тренировок и секретах профессионального мастерства, но и принять участие в мастер-классах и почувствовать себя в роли артистов различных цирковых жанров.

На мероприятии присутствовали более 100 воспитанников гимнастических и танцевальных коллективов Рязани, а также 50 семей из АНО «Союз многодетных семей». Администрация «Рязанского цирка» на регулярной основе проводит подобные акции, которые пользуются популярностью у рязанцев. Особенностями дрессуры животных поделились со зрителями Екатерина Запашная с ее очаровательными собачками и Олеся Макеева с номером «Жокеи». «Жонглерская семья» под руководством Александра Чугунова, не только показала зажигательный номер, но и дала возможность счастливчикам попробовать свои силы на моно-колесе.

Не оставили зрителей равнодушными акробаты на джамперах под руководством Игоря Лопатина и дрессированные бегемоты под руководством Народного артиста Российской федерации Тофика Ахундова. Настоящий ажиотаж среди зрителей вызвал мастер-класс от воздушных гимнастов в сфере и на воздушных кольцах номера «Горгона». Ведущим мероприятия выступил коверный Константин Асташов.

Завершил мероприятие танцевальный баттл под руководством артистов балета, в котором приняли участие все желающие.