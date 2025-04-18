В Рязанской области за сутки потушили 84 пожара с горящей травой

В Рязанской области с начала года пожарные подразделения потушили более 600 загораний травы, огнём уничтожено более 1800 гектаров. Только за прошедшие сутки было ликвидировано 84 таких пожара, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По данным Гидрометцентра в ближайшее дни на территории региона ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов, что существенно увеличивает риск возникновения ландшафтных пожаров. В случае усиления ветра может складываться угроза населённым пунктам.

Главное управление МЧС России по Рязанской области обращается к гостям и жителям нашего региона с просьбой соблюдать требования пожарной безопасности и особого противопожарного режима.

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— В условиях особого противопожарного режима штрафы увеличены на граждан до 20 тысяч рублей; на должностных до 60, на юридических лиц до 800 тысяч рублей. Если причинен крупный ущерб или причинен тяжкий вред здоровью или смерть человека предусмотрена уголовная ответственность, — отметила сотрудник пресс-службы Главного управления Татьяна Дарсигова.