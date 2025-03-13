В Рязанской области появятся именные избирательные участки

13 марта на заседании Избирательной комиссии Рязанской области приняли решение ввести именные избирательные участки. Этот шаг направлен на укрепление исторической памяти, повышение гражданской активности, особенно среди молодежи, и формирование ответственности при участии в выборах.

Органы местного самоуправления, общественные объединения и руководители организаций региона смогут подавать ходатайства о присвоении участкам имен выдающихся личностей или значимых событий. Ходатайство должно содержать подробную информацию о заслугах кандидата, его биографии, описании события и данные конкретного участка.

Присвоение имени участку возможно за значительный вклад в историю региона или официальные заслуги в различных сферах: государственном управлении, науке, культуре, спорте и других.

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Эта инициатива поможет укрепить связь поколений и повысить вовлеченность граждан в избирательный процесс.