Среда, 24 января, 2024
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В Рязанской области отремонтируют более 116 километров региональных трасс

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Фото: сайт правительства Рязанской области
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В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области отремонтируют более 116 километров региональных трасс, сообщает облправительство.

Работы запланированы в девяти районах области. Продолжится ремонт дорог Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов в Александро-Невском районе и Москва – Егорьевск – Тума – Касимов в Касимовском районе.

В Милославском районе отремонтируют более 11 километров дороги Милославское – Чернава – Липяги и 20,5 километров трассы Милославское – Кочуры – Воейково. Также в порядок приведут дорогу к границе с Липецкой областью.

В Скопине покрытие отремонтируют на шести улицах. В Клепиковском районе начнется ремонт дороги Спас-Клепики – Черное – Посерда. Реконструкция также начнется в Шацком районе на трассе Тамбов – Шацк.

В Рязани продолжатся работы на проезде Шабулина и на Северной окружной между пересечениями с улицами Бирюзова и Интернациональной.

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