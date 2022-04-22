В Рязанской области могут начать снимать индийское кино

Подведены итоги работы рязанской делегации, которая находилась с бизнес-миссией в Индии.

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Заместитель председателя правительства Артём Никитин в своём telegram-канале отметил, что между Рязанской областью и Индией удалось заключить 10 договорённостей о партнёрстве.

По словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, стоит важная цель – увеличить объёмы торговли минимум в два раза.

Предполагается, что взаимовыгодное сотрудничество будет развиваться по нескольким направлениям. Это туризм, фармацевтика, сельское хозяйство, строительство. Также обсуждалось предложение по организации съёмок индийского кино в Рязанской области.