В Рязанской области издали за год 259 различных наименований книг

В 2023 году в Рязанской области было издано 259 различных наименований книг, на 34 больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Рязаньстата.

Общий тираж превысил 79,2 тыс. экземпляров. При этом 2/3 книг составила научная и учебная литература. На ее долю пришлось 36% общего годового тиража.

По числу печатных единиц книжной продукции наша область занимает 8 место в ЦФО, а по тиражности книг в расчете на 100 жителей — 3 место.

Речь идет об изданиях, официально зарегистрированных в Российской книжной палате. По итогам года по числу переизданий и тиражам самыми популярными авторами стали Федор Достоевский, Агата Кристи и Эрих Мария Ремарк, в детской литературе — Корней Чуковский, Александр Пушкин и Эдуард Успенский.